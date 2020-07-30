Son dakika haberi... Konya'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberi... Konya'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika haberine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan orman yangını yerden ve havadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamıyor.

Son dakika haberi... Konya'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
30.07.2020 19:23 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:03

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, sabah saatlerinde çıkan orman yangını yerden ve havadan müdahaleye rağmen kontrol altına alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, Konya-Antalya il sınırı yakınlarındaki Beyşehir'e bağlı Dumanlı Mahallesi, Kavaklı bölgesinde henüz bilinmeyen bir sebeple orman yangını çıktı. Bölgede hayvancılık yapan Yörükler, dağlık alandaki dumanı görüp orman ekiplerine yangın ihbarında bulununca bölgeye Beyşehir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı çok sayıda yangın söndürme arazözü, iş makinesi, Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye araçları yönlendirildi. Sarp dağlık alanda rüzgarın da etkisiyle kısa sürede genişleyen yangını söndürme çalışmalarına bölgeye sevk edilen uçak ve helikopterler de destek veriyor. Helikopterler Beyşehir Gölü ve çevredeki kaynaklardan su takviyesi yaparak alevlere havadan müdahale ediyor. Büyük bölümü çam ağaçlarının bulunduğu bölgede çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları güçlükle yürütülüyor.

(Ali Rıza Önses/İHA)

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Kaynak: İHA

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