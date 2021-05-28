Son dakika haberi | Konya'daki mahalle kavgasında 12 yaşındaki çocuk silahla yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Son dakika haberi | Konya'daki mahalle kavgasında 12 yaşındaki çocuk silahla yaralandı

Son dakika haberi | Konya'daki mahalle kavgasında 12 yaşındaki çocuk silahla yaralandı
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 yaşındaki çocuk silahla yaralandı.

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 12 yaşındaki çocuk silahla yaralandı.

Merkez Karatay ilçesi Şemsi Tebrizi Mahallesi Tercümanbaba Sokak'ta, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga, ihbarla olay yerine gelen polisin müdahalesiyle sonlandırıldı.

Bir süre sonra taraftar yeniden aralarında kavgaya tutuştu ve çok sayıda sabıkası olduğu öğrenilen Soner D, tüfekle havaya ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalardan biri, yakınlarda arkadaşları ile oyun oynayan 12 yaşındaki Emine M'ye isabet etti.

Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Burnundan yaralanan Emine M'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

Hamile karısını 'Bebek benden değil' diyerek öldüren eş, bebeğin babası çıktı
Hamile karısını "Bebek benden değil" diyerek öldüren eş, bebeğin babası çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Muharrem İnce Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli
Magazin Alişan Müge Anlı Oğuzhan Koç Hülya Avşar
Spor Ali Koç Cristiano Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi | Konya'daki mahalle kavgasında 12 yaşındaki çocuk silahla yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 23:10:53. #1.14#

title