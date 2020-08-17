Son dakika haberi | Konya'daki kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Konya'daki kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Hüyük ilçesinde 9 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada, hastaneye kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.

Son dakika haberi | Konya'daki kazada yaralanan sürücü hayatını kaybetti
17.08.2020 17:27 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:27

Konya'nın Hüyük ilçesinde 9 Ağustos'ta meydana gelen ve 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazada, hastaneye kaldırılan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İmrenler Mahallesi yakınlarındaki kazanın ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü Yusuf Çınar, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Hastanenin morguna kaldırılan Çınar'ın cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Konya'nın Hüyük ilçesine bağlı İmrenler Mahallesi yakınlarında 9 Ağustos'ta meydana gelen kazada, Yusuf Çınar idaresindeki 34 AVP 71 plakalı otomobil, Levent Duman'ın kullandığı 42 U 5967 plakalı kamyonetle çarpışmış, otomobil sürücüsü ile araçtaki eşi Fatma Çınar ve oğlu Serkan Çınar yaralanmıştı.

Durumu ağır olan Serkan Çınar, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

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