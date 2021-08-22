Son dakika haberleri | Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi
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Son dakika haberleri | Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi Konya'da kontrolden çıktıktan sonra refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobilde hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi dualarla toprağa verildi.

Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi

KONYA - Konya'da kontrolden çıktıktan sonra refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobilde hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi dualarla toprağa verildi.

Kaza, sabaha karşı sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Şafak Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancak Mahallesinden merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı şeritte durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde araçta bulunan Hasan Yazar (21), Aybüke Ece ve Narter Kuyucu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralı olarak kurtulan Mehmet D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 gencin cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane morgundaki işlemlerinin ardından 3 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi. Aybüke Ece ve Narter Kuyucu ile Hasan Yazar'ın cenazesi ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Selçuklu ilçesindeki Yazır Mezarlığında dualarla toprağa verildi. Cenazeye 3 gencin ailesinin yanı sıra çok sayıda arkadaşları da katıldı.

Son dakika haberleri | Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi
Son dakika haberleri | Konya'daki kazada hayatını kaybeden 3 genç toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Yetkin

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