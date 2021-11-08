Son dakika haberi! Konya'daki deprem, restoranın güvenlik kamerasına yansıdı

KONYA (AA) - Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen deprem, bir restoranın güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( Afad ) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te 5,1 büyüklüğünde meydana gelen deprem tüm kentte yoğun olarak hissedildi.

Selçuklu ilçesi Ulaşbaba Caddesi'ndeki bir restoranın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, avizelerin, işletmedeki masaların, depremin etkisiyle şiddetli şekilde sallanması ve panikleyen müşterilerin restorandan dışarı kaçması yer alıyor.

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