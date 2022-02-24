Son dakika haberi... Konya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesine tepki gösterdi

KONYA (AA) - Konya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın askeri müdahalesini protesto etti.

Türk eşleriyle yaptıkları evlilik sonrası Konya'ya yerleşen 20 Ukraynalı kadın, kentteki bir kafede bir araya geldi.

Burada sol ellerini kalplerinin üzerinde koyan Konya Ukraynalılar Derneği üyesi kadınlar, gözyaşları içinde ulusal marşlarını okudu.

Dernek Başkanı Alina Göçer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğu bölgesine saldırdığını ifade ederek, "Bu Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırıdır ve uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz." dedi.

Göçer, yakınlarının halen Ukrayna'da olduğunu, onlarla yaptıkları telefon görüşmesinde bazı üzücü haberler aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Annemiz, babamız herkes Ukrayna'da. Rica ediyoruz yardım edin bize. Benin annem, babam, ablam şu anda oradalar. Susuz ve elektriksiz kalmışlar, iletişim zor kuruluyor. Evin bodrumunda yaşıyorlar. Sürekli siren sesleri geliyormuş, savaş uçakları askeri bölgeleri bombalıyorlarmış. Tüm Türk halkının bu davada Ukrayna'yı destekleyeceğini umuyoruz."