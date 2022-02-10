Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
AA, Mehmet Umay - Güncel
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, H.A'nın zaman zaman ilçe dışından kente uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.
Şüpheli ilçe merkezindeki ikametine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Zanlının otomobilinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen H.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
AA / Mehmet Umay - Güncel