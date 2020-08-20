Son dakika haberi | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberi... Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
20.08.2020 21:53 | Son Güncelleme: 20.08.2020 22:12
Konya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Ereği İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu bir şüpheliyi takibe alındı. Ekipler, düzenledikleri operasyonda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 3 kişiyi gözaltına aldı.
Adresteki aramada, 21 kök kenevir, 779 gram uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı hakkında uyuşturucu ticareti yapmak, 5 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
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Kaynak: AA