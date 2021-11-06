Son dakika haberi | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, D-300 kara yolunda şüphe üzerine durdurduğu bir araçta bir miktar esrar ele geçirdi.

Ekipler, sürücü L.C'yi gözaltına aldı. L.C'nin ifadeleri doğrultusunda soruşturmayı derinleştiren ekipler, iki adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 616 gram kenevir tohumu, 900 gram esrar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 36 bin 250 lira ele geçirildi.

İkametlerdeki M.A. ile A.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından L.C, serbest bırakıldı, M.A. ile A.T, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri
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