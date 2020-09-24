Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı
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Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

24.09.2020 22:17 | Son Güncelleme: 24.09.2020 22:20
Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Son dakika haberlerine göre Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı iddiası üzerine başlatılan çalışmalar kapsamında, bir süredir yürüttüğü teknik takibin ardından operasyon düzenledi.

Operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı. Adresteki aramalarda, 43 bin 200 adet uyuşturucu hap, 6 bin 260 sentetik hap, 58 kilogram plaka esrar, 24 bin 220 lira suç unsuru para, iki adet hassas terazi ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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