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Son dakika haberi | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

AA, Bayram Uygun - Güncel
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Son dakika haberi | Konya'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, önceki gün yürüttüğü operasyonda tutuklanan zanlıyla irtibatlı olduğu belirlenen şüpheli A. Y. gözaltına alındı.

Polis ekiplerince A.Y'nin evinde yapılan aramada 140 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Operasyon kapsamında daha önce yakalanan 1 kişi tutuklanmıştı.

AA / Bayram Uygun - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Akşehir, Konya, Güncel, Haberler

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