Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Konya'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik bir otomobile gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik bir otomobile gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeyle yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ve Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri plakası belirlenen otomobili takibe aldı. Yapılan takipler sonucunda yeterli delil ve bulgulara ulaşan NSM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Otomobile yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli 31 gram uyuşturucu madde ile yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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