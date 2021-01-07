Son dakika haberi... Konya'da trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi
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Son dakika haberi... Konya'da trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi

07.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:51
Son dakika haberi... Konya'da trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre KONYA'da polis ekiplerince 2 yılda çeşitli nedenlerle trafikten men edilen 1806 araç, ezilerek hurdaya çevrildi.

KONYA'da polis ekiplerince 2 yılda çeşitli nedenlerle trafikten men edilen 1806 araç, ezilerek hurdaya çevrildi. Hurda yığınları geri dönüşüme katkı sağlaması için işleme merkezine gönderildi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi'nce son 2 yılda kente yapılan kontrollerde Karayolları Trafik Kanunu maddelerine uymayan araçlar trafikten men edilip, otoparka çekildi. Burada bekletilen ve sahiplerince herhangi bir işlem yapılmayan 1560 motosiklet, 148 elektrikli bisiklet, 69 üç tekerlekli motosiklet, 23 hurda otomobil, 4 hurda kamyonet, tescilsiz traktör ve tescilsiz iş makinesi ezilerek, hurdaya dönüştürüldü. Hurdalar, geri dönüşüme kazandırılması için Makine Kimya Enstitüsü Kurumu'nun İzmir'deki hurda işletmesi merkezine gönderildi. 


Son dakika haberi... Konya'da trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi
Son dakika haberi... Konya'da trafikten men 1806 araç, ezilerek hurda haline getirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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