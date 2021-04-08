Son dakika haberi! Konya'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü
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Son dakika haberi! Konya'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Konya'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberi... KONYA'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ömer Sarıot, yaşamını yitirdi.

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KONYA'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü Ömer Sarıot, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Konya- Adana karayolu Ziya Gökalp Mahallesi yakınında meydana geldi. Ömer Sarıot yönetimindeki 42 DPJ 64 plakalı minibüs, Ramazan Sözen yönetimindeki 49 AAB 890 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Minibüsün kullanılamaz hale geldiği kazada sürücü Ömer Sarıot, yaşamını yitirdi.Sarıot'un cansız bedeni itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılıp, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Son dakika haberi! Konya'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü
Son dakika haberi! Konya'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü
Son dakika haberi! Konya'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü
Son dakika haberi! Konya'da TIR'a arkadan çarpan minibüsün sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA

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