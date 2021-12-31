Son dakika haberi... Konya'da tarihi eser operasyonunda 332 sikke ile 6 eşya ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 332 sikke ile 6 eşya ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin elindeki tarihi eser niteliğindeki eşyaları satmaya çalıştığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, tarihi eserlerin sevk edildiği otomobili İstanbul kara yolundaki uygulama noktasında durdu.

Yapılan aramalarda 332 sikke, yüzük ve kolye uçlarından oluşan 6 eşya, 34 bin 460 lira para, 3 bin 700 İsviçre frangı ve 400 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri

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