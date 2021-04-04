Son dakika haberi! Konya'da sınava geç kalan öğrencinin yardımına polisler yetişti
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Son dakika haberi! Konya'da sınava geç kalan öğrencinin yardımına polisler yetişti

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Konya'da sınava geç kalan öğrencinin yardımına polisler yetişti

Bir son dakika haberine göre Konya'da polis ekipleri, bir öğrenciyi geç kaldığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) ekip aracıyla yetiştirdi.

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Konya'da polis ekipleri, bir öğrenciyi geç kaldığı Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2021-MSÜ) ekip aracıyla yetiştirdi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, otobüsü geciktiği için (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na geç kalan Beyza A'nın sınav salonuna ulaşımının sağlandığı ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda, sınava geç kalan Beyza A'nın polis ekiplerince araçla okula yetiştirildiği anların videosuna yer verildi.

Videoda, ekip aracıyla sınava gireceği okula götürülen öğrenci Beyza A'nın "Otobüsüm geciktiği için trafik polislerimizden yardım istedim, ikiletmeden kabul ettiler. Bundan dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şu an beni yetiştirmeye çalışıyorlar." dediği görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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