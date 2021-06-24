Son dakika haberi... Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
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Son dakika haberi... Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika haberi... Konya'da silahlı kavga: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Yeni Mahalle 41334 Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa E.Z. ile kardeşi Furkan Z. pompalı av tüfeğiyle ateş edilmesi sonucu yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili şüpheliler Ö.B, B.B. ve O.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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