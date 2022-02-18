Son dakika haberi! Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 304 av tüfeği ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haberi! Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 304 av tüfeği ele geçirildi

AA, Abdülhamit Yaşar - Güncel
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Son dakika haberi! Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 304 av tüfeği ele geçirildi

Son dakika gündem haberi: Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 304 av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda, 304 av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Beyşehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda, takibe alınan aracın Dalyan Mahallesi'nde olduğu belirlendi. Adrese giden ekiplerin araçta yaptığı aramada 304 av tüfeği ele geçirildi.

Tüfeklere el konulurken M.G. gözaltına alındı.

Son dakika haberi! Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 304 av tüfeği ele geçirildi

AA / Abdülhamit Yaşar - Güncel

Av Tüfeği, Konya, Silah, Güncel, Haberler

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