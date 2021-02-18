Son dakika haberi... Konya'da Regaip Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı
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Son dakika haberi... Konya'da Regaip Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı

18.02.2021 22:02 | Son Güncelleme: 18.02.2021 22:05
Son dakika haberi... Konya'da Regaip Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı

Son dakika haber... KONYA'da Regaip Kandili, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

KONYA'da Regaip Kandili, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi. 7'den 70'e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti.  

İslam dünyasında yılın en kutsal ayları olarak kabul edilen üç ayların başlangıcı olarak kabul edilen Regaip Kandili, tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da camilerde düzenlenen programla kutlandı. Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, 'rahmet ve bereket gecesi' olarak kabul ediliyor. Kentte  7'den 70'e camide buluşan herkes ellerini semaya açıp dua etti. Sultan Selim Cami'ndeki kandil programı da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilerek gerçekleştirildi. ?


Son dakika haberi... Konya'da Regaip Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı
Son dakika haberi... Konya'da Regaip Kandili, koronavirüs tedbirleri altında kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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