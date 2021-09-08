Son dakika haberi! Konya'da polise bıçak çeken şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberi! Konya'da polise bıçak çeken şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi! Konya'da polise bıçak çeken şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Konya'nın merkez Meram ilçesinde, polise bıçak çeken hırsızlık şüphelisi, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, polise bıçak çeken hırsızlık şüphelisi, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Aybahçe Mahallesi Mendil Sokak'ta hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri, 3 kişinin olay yerinden motosikletle kaçmaya çalıştığını fark etti.

Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüphelilerin bulunduğu motosiklet, kısa bir kovalamacanın ardından durduruldu.

Motosikletten inen sürücü S.K. bıçakla bir polis memurunun üzerine yürüdü.

Bunun üzerine polis memuru, zanlıyı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Diğer iki şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan şüpheli S.K'nın, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "hırsızlık" gibi suçlardan 20 kaydının bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberi! Konya'da polise bıçak çeken şüpheli, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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