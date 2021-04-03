Son dakika haberi: Konya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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Son dakika haberi: Konya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Konya'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Beyşehir Sanayi Sitesi kavşağında B.A. (15) idaresindeki 42 BLA 42 plakalı motosiklet, Seydişehir istikametine seyir halindeki Emin Cengiz İ. idaresindeki 34 DLC 396 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, motosiklet ile otomobil sürücüsü kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar

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