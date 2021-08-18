Son dakika haberi | Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Son dakika haberi | Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Son dakika haberi | Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Mustafa Teke yönetimindeki 42 RE 171 plakalı otomobil, Alaylar 1 Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yaya Durmuş Işılak'a (88) çarptı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Işılak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Işılak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kazadan sonra otomobil sürücüsü Mustafa Teke gözaltına alındı.

Son dakika haberi | Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haberi | Konya'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

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