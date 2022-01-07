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Son dakika haberi | Konya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

KONYA (İHA) - Konya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

KONYA - Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir Taraşcı Mahallesi yolu Gökçehüyük yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Dağlı idaresindeki 42 AFT 878 plakalı Fiat marka otomobil karşı yönden gelen Hüseyin Güzel idaresindeki 42 AHS 126 plakalı Isuzu marka pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde 42 AFT 878 plakalı araç sürücüsü Erhan Dağlı ve aracın ön kısmında oturan Vahide Candan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, kazada yaralanan her iki araçtaki Ayşe Dağlı, sürücü Hüseyin Güzel ve Kadir Ceylan ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayı duyarak olay yerine gelen Dağlı ve Candan'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi | Konya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi | Konya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Son dakika haberi | Konya'da otomobil ile pikap çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

 Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / İsmail Sünbül - Son Dakika Haberleri

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