Konya'da oto yıkamacıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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Konya'da oto yıkamacıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

27.11.2020 20:20 | Son Güncelleme: 27.11.2020 21:00

Konya'da oto yıkamacıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı Konya'da oto yıkamacıya gelen müşterilere yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Konya'da oto yıkamacıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

KONYA - Konya'da oto yıkamacıya gelen müşterilere yapılan silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Eski Sanayi Sitesi Güçlüler Sokak'ta bulunan bir oto yıkamacıda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler araçlarıyla oto yıkamacıya gelen 4 kişiye ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahıslardan Y.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 kişi ise çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Y.K'nin cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca ise çevrede bir iş yerinde bulundu.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Konya'da oto yıkamacıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'da oto yıkamacıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'da oto yıkamacıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'da oto yıkamacıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Konya'da oto yıkamacıda silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RAMAZAN ÇETİN

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