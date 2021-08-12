Son dakika haberi... Konya'da miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
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Son dakika haberi... Konya'da miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... Konya'da miras nedeniyle tartıştığı kardeşini öldüren zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Konya'nın Selçuklu ilçesinde, miras tartışması nedeniyle çıkan kavgada tabancayla kardeşini öldüren zanlı tutuklandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, miras tartışması nedeniyle çıkan kavgada tabancayla kardeşini öldüren zanlı tutuklandı.

İlçeye bağlı Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta bulunan bir sitenin bahçesinde, miras anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı Uğur G.'yi (48) tabancayla öldürüp kaçan Hacı G, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Cinayet zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "kardeşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Öztekinler Sokak'ta bulunan sitenin bahçesinde iki gün önce, Hacı G. (62) ile kardeşi Uğur G. (48) arasında miras anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmıştı. H.G, kardeşi Uğur G'a tabancayla ateş etmişti.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Uğur G'nin hayatını kaybettiği belirlemiş, polis ekipleri kaçan ağabeyi yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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