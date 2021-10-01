Son dakika haberi: Konya'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü
AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.
Afyonkarahisar'dan Konya istikametine seyreden Memiş Bayraktar (59) idaresindeki 68 ACJ 692 plakalı otomobil, refüjü aşarak karşı yönden gelen Ferhat Güngör (39) idaresindeki 01 JA 961 plakalı kamyona çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü Memiş Bayraktar olay yerinde hayatını kaybetti.
Bayraktar'ın cenazesi otopsi için Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri