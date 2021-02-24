Son dakika haberi: Konya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi
Son dakika haberler: Konya'nın Ereğli ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası uygulandı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı ihbarını aldı.
Harekete geçen ekipler, belirlenen adreste bulunan 14 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten para cezası kesti.
Ayrıca ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay