Son dakika haberi: Konya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi
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Son dakika haberi: Konya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi

24.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:40
Son dakika haberi: Konya'da kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası kesildi

Son dakika haberler: Konya'nın Ereğli ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası uygulandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, kumar oynayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 14 kişiye para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir evde Kovid-19 önlemlerine uyulmadığı ve kumar oynandığı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adreste bulunan 14 kişiye, kumar oynamak ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal etmekten para cezası kesti.

Ayrıca ev sahibi hakkında da "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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