Son dakika haberi... Konya'da 'kum fırtınası' kazası: 8 araç birbirine girdi

ANKARA (DHA) - KONYA- Ankara kara yolunda görülen kum fırtınası, kazaya neden oldu. Kamyon ve TIR'ların da da aralarında olduğu 8 aracın birbirine girdiği kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle aralarında 2 kamyon ile 2 TIR'ın bulunduğu 8 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 8 kişi, Konya ve Cihanbeyli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kum fırtınası ve meydana gelen kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

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