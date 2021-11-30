Son dakika haberi... Konya'da 'kum fırtınası' kazası: 8 araç birbirine girdi
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberi: Ankara kara yolunda görülen kum fırtınası, kazaya neden oldu.
ANKARA (DHA) - KONYA- Ankara kara yolunda görülen kum fırtınası, kazaya neden oldu. Kamyon ve TIR'ların da da aralarında olduğu 8 aracın birbirine girdiği kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya- Ankara kara yolunun 75'inci kilometresinde meydana geldi. Kum fırtınası nedeniyle aralarında 2 kamyon ile 2 TIR'ın bulunduğu 8 araç, birbirine girdi. Zincirleme kazada yaralanan 8 kişi, Konya ve Cihanbeyli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye altına alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kum fırtınası ve meydana gelen kaza nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.
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