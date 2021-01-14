Son dakika haberi... Konya'da koronavirüs aşıları, sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı

KONYA'da Sağlık Bakanlığı'nca Çin'den getirilen aşıların kentteki kamu hastanelerinde oluşturulan 230 'Aşı uygulama Odası'nda uygulanmasına başlandı. 'CoronaVac'aşısı, ilk etapta sağlık çalışanlarına uygulanıyor. Aşı olan sağlık çalışanları, virüsün bir an önce bitmesi temennisinde bulundu.

Koronavirüs aşıları tüm Türkiye'de olduğu gibi Konya'da da kamu hastanelerinde oluşturulan 230 aşı odasında sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Çin'den Türkiye'ye getirilen 'CoronaVac' aşısı, randevu sistemiyle aşı odalarına gelen sağlık çalışanlarının barkotları kontrol edilerek uygulandı. Koronavirüs aşısı uygulanan sağlık çalışanları, hiçbir acı hissetmediklerini virüsün de bir an önce bitmesini istediklerini ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı