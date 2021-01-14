Son dakika haberi... Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
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Son dakika haberi... Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi

14.01.2021 17:51 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:55
Son dakika haberi... Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Son dakika haberi... KONYA'nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocukları sevindirdi.

KONYA'nın Hadim ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocukları sevindirdi. Kar topu oynayan çocuklar, keyifli anlar yaşadı. 

Taşeli Platosu'nda yer alan 1850 rakımlı Hadim ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar kalındığı 10 santimetreyken yüksek kesimlerde 20 santimetreye kadar ulaştı. Çocuklar parkta kar topu oynayarak keyifli anlar yaşadı. Çocuklardan Miraç Bayram, "Geçen yıllarda daha önce kar yağardı ama bu yıl geç yağdı. Bizim için güzel bir eğlence oldu. Mutlu olduk" dedi. İbrahim Çakar da geçen yıllarda bu dönemlerde kar kalınlığının 2,5 metrelere kadar ulaştığını hatırlatarak, "Beklediğimiz kar yeni geldi. Şimdiye kadar buralarda 2,5 metreye kadar kar olurdu. Bereket geldi" diye konuştu. 


Son dakika haberi... Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
Son dakika haberi... Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
Son dakika haberi... Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
Son dakika haberi... Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi
Son dakika haberi... Konya'da kar yağışı çocukları sevindirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cengiz ÖZCAN

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