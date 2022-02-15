Son dakika haberi... Konya'da hastane personeli Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi... Konya'da hastane personeli Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

AA, Hüseyin Ordulu - Güncel
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Son dakika haberi... Konya'da hastane personeli Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Kulu Devlet Hastanesi'nde görevli Sami Oflaz, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KONYA (AA) - Kulu Devlet Hastanesi'nde görevli Sami Oflaz, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Kulu Devlet Hastanesi'nde kalite birim sorumluluğu yapan Sami Oflaz (34), Kovid-19 virüsüne yakalandı.

Görev yaptığı hastanede tedavisi başlayan Oflaz, durumunun kötüye gitmesi üzerine Konya Meram Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Buradaki tedaviye rağmen yaşamını yitiren Oflaz'ın, Kulu Devlet Hastanesi'ndeki mesai arkadaşları üzüntü yaşadı.

Oflaz'ın evli ve 1 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

AA / Hüseyin Ordulu - Güncel

Devlet Hastanesi, Konya, Güncel, Haberler

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