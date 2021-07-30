Son dakika haberi | Konya'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü; ev de ateşe verildi (2)
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Son dakika haberi | Konya'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü; ev de ateşe verildi (2)

Son dakika haberi | Konya'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü; ev de ateşe verildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez - Haberler | Güncel

Son dakika haber... ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 7'e yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 7'YE YÜKSELDİ 

Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda ölü sayısı 7'e yükseldi. Ateşe verilen ev ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay sırasında bölgeden ayrıldığı üzerinde durulan bir aracın bulunması için tüm kentte çalışma başlatıldı. 

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ OLAY YERİNDE

Konya Valisi Vahdettin Özkan ile İl Emniyet Müdürü Engin Dinç de olay yerine gelerek incelemede bulundu. 


Son dakika haberi | Konya'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü; ev de ateşe verildi (2)
Son dakika haberi | Konya'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü; ev de ateşe verildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Dönmez

Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü katliam evinden ilk görüntü! Cansız bedenler avluya dizildi
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Konya'da 7 kişinin öldüğü katliam evinden ilk görüntü
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
Son Dakika: Konya'da bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldürüldü, evleri ateşe verildi
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Son dakika haberi | Konya'da eve düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü; ev de ateşe verildi (2) - Haberler
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