KONYA'DA EVE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLDÜ; EV DE ATEŞE VERİLDİ
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KONYA'DA EVE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLDÜ; EV DE ATEŞE VERİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, evde de ateşe verildi.

KONYA'da, bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi, evde de ateşe verildi.

Olay, saat 18.50 sıralarında merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda aralarında kadınlarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırının ardından ev de ateşe verildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için müdahale başlattı.

KONYA'DA EVE DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 6 KİŞİ ÖLDÜ; EV DE ATEŞE VERİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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