Son dakika haberi: Konya'da evden kumarhaneye dönüştürülen mekana yapılan baskında 12 kişiye 56 bin lira ceza kesildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek bir evden kumarhaneye dönüştürülen mekana yapılan baskında 12 kişiye 56 bin 616 lira ceza kesildi.