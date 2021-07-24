Son dakika haberi | Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
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Son dakika haberi | Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

Son dakika haberi | Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Konya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Konya'da elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Kalemli Sokak'ta kıyma makinesi kurmak isteyen Mustafa Küçükgök (71), elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Akıma kapıldığını fark ederek eşini kurtarmaya çalışan Hatice Küçükgök, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Küçükgök, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Eşini kurtarırken elektrik çarpan Hatice Küçükgök'ün durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Anıl Kuru

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