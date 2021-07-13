Son dakika haberi... Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.