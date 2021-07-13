Son dakika haberi... Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi... Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Konya'da Büyükşen çiftinin 3 yıl önce öldürülmesine ilişkin 24 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin, 3 yıl önce maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin soruşturmada 24 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan yazılı açıklamada, 3 Eylül 2018'de İsmil Mahallesi'nde işlenen cinayete ilişkin çalışma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün yapılan eş zamanlı operasyonda olayla ilgisi olduğu değerlendirilen 24 şüpheli yakalanarak, ikamet ve araçlarında yapılan arama işlemleri sonrası gözaltına alındıkları, şüphelilerin Konya İl Jandarma Komutanlığı'nda adli işlemlerinin halen devam ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Olay

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de, maskeli kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, silahlı saldırıya uğrayan Metin ve Necla Büyükşen'in hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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