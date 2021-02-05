Son dakika haberi: Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanığın yargılanması sürüyor
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Son dakika haberi: Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanığın yargılanması sürüyor

05.02.2021 15:59 | Son Güncelleme: 05.02.2021 15:59
Son dakika haberi: Konya'da boşanma aşamasında olduğu karısını öldüren sanığın yargılanması sürüyor

Son dakika haberine göre Konya'da özel bir hastanede çalışan, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da özel bir hastanede çalışan, boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Bayram Şahin ile taraf avukatları katıldı.

Şahin savunmasında, olay günü öldürme kastıyla hareket etmediğini, maktul eşinin tahrik edici davranışları ve sözleri nedeniyle olayın gerçekleştiğini iddia etti.

Şahin, maktulün, evlilikleri sırasında başkalarıyla görüştüğünü, olay anında kullandığı tabancayı da eşinin kardeşi tarafından tehdit edildiği için yanında taşıdığını öne sürdü.

Müşteki avukatı Şeyma Kiriktir ise sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini, bu nedenle "en ağır" şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Kiriktir, "Sanık lehine haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını gerektiren herhangi bir sebep yoktur." dedi.

Müşteki avukatı Sefanur Bozgöz de "Sanık, maktul hakkında asılsız iftiralarda bulunmuştur. Bu şekilde haksız tahrik hükümlerinden faydalanmayı amaçlamaktadır. Oysa evliliklerinde sadakatsiz davranan kişi sanıktır. Olay günü de sanık maktulün nerede olduğunu öğrenmiş, olay yerine gelmiş, aralarında hiçbir konuşma geçmeden ateş ederek maktulü öldürmüştür. Olay, planlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Sanığın hiçbir indirimden faydalanmadan en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Bayram Şahin, 13 Mart 2020'de, boşanma aşamasında olduğu eşi Münevver Şahin'in muhasebe servisinde görev yaptığı özel hastaneye gitmiş, eşini tabancayla başından vurmuştu.

Ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, otomobiliyle kaçmaya çalışan cinayet zanlısı koca ise polislerce yakalanmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderilen Bayram Şahin hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin

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