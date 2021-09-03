Son dakika haberi! Konya'da bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı "köpek kavgası"yla ilgili dava istinafta

Son dakika habere göre Konya'da husumetli 2 aile arasında köpek meselesinden çıktığı iddia edilen, bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada 3 tutuklunun 26 yıl 11 ay 3'er gün hapisle cezalandırılmasının ardından, sanıkların avukatı istinaf mahkemesine başvurdu.

Konya'da husumetli 2 aile arasında köpek meselesinden çıktığı iddia edilen, bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgaya ilişkin davada 3 tutuklunun 26 yıl 11 ay 3'er gün hapisle cezalandırılmasının ardından, sanıkların avukatı istinaf mahkemesine başvurdu.

Hüseyin, Emirhan ve Fatih Öz'ün avukatlarından Mehmet Akif Erkek, yerel mahkeme tarafından "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından verilen cezanın kaldırılması ve dosyanın yeniden değerlendirilmesi için Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz dilekçesi sundu.

Erkek, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, maktul Rahim Eken'in bir kaza sonucu yaşamını yitirdiğini, müvekkillerinin kasten öldürme eylemini gerçekleştirmediğini savundu.

İtiraz dilekçesinde olayın kaza olduğuna ilişkin delillerini net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Erkek, şunları kaydetti:

"Yerel mahkemenin kararından sonra istinafa başvurmak istedik. Eksik delil toplandığına, olay gecesi Eken ailesinin, müvekkillerim olan Öz ailesine pusu kurduğuna, Rahim Eken'in kaza sonucu yaralandığına, Mustafa Eken'in yaralanmasında müvekkillerin meşru müdafaa çerçevesinde hareket ettiğine ilişkin delillerimizi istinaf mahkemesine sunduk. Ayrıca İsa Eken'in olay anında değil, olaydan sonra kendi kendini yaraladığına dair maddi delillerimiz de mevcut. Bizce olay bir kazadır. Nitekim bu konuda uzman bir üniversite hocasından rapor hazırlamasını istedik. Hocamız da raporunda 'kasten öldürme'den söz edilemeyeceğini belirtti."

Erkek, sürecin takipçisi olduklarını vurgulayarak, "İstinafın, dosyayı, sunduğumuz maddi delilleri inceleyip, yerel mahkemenin kararını kaldıracağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Olay

Rahim (24) ve babası Mustafa Eken (56), 3 Temmuz 2019'da merkez Karatay ilçesi Divanlar Mahallesi'ndeki tarlada çalıştıkları sırada karşılaştıkları ve aralarında husumet bulunan Emirhan, Hüseyin ve Fatih Öz ile kavga etmişti. Kavga sırasında Hüseyin Öz, Rahim Eken'in üzerine traktör sürmüştü.

Traktörün altında kalan Rahim Eken hayatını kaybetmiş, İsa ve Mustafa Eken ağır, Musa Sinan Eken, Emirhan, Hüseyin ve Fatih Öz basit tıbbi müdahaleyle tedavi edilecek şekilde yaralanmıştı.

Gözaltına alınan Fatih, Hüseyin, Emirhan ve Zekayi Öz tutuklanmış, ölümlü kavgaya ilişkin 2 aile hakkında dava açılmıştı.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Hüseyin, Fatih ve Emirhan Öz'e, Rahim Eken'i "kasten öldürme" suçundan 15'er yıl, İsa, Mustafa ve Musa Sinan Eken'i "kasten yaralama" suçundan 11 yıl 8 ay 18'er gün "mala zarar verme" suçundan da 2 ay 15'er gün hapis cezası verilmiş, Fatih ve Emirhan Öz, hükümle birlikte tahliye edilmişti.

Zekayi Öz'ün Rahim Eken'i "kasten öldürme" suçundan beraatine karar veren mahkeme, sanığa "silahla tehdit" suçundan 3 yıl 4 ay, "alenen hakaret"ten de 5 ay 25 gün hapis cezası vermişti.

Mahkeme heyeti, sanıklar İsa, Mustafa ve Musa Sinan Eken'i, Fatih, Emirhan ve Hüseyin Öz'ü "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçundan 2 yıl 2 ay 24'er gün hapisle cezalandırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Keskin