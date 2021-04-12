Son dakika haberi! Konya'da bir kişi karısını ve baldızını silahla vurdu

Son dakika haberi... Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi karısını ve baldızını silahla vurarak yaraladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir kişi karısını ve baldızını silahla vurarak yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Abdulkadir Ş, Tatlıkuyu Mahallesinde bulunan evlerinde eşi Meryem Ş. ve baldızı Eşe B. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Abdulkadir Ş., eşi ve baldızına silahla ateş etti.

Yaralanan Meryem Ş. ve Eşe B., sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay