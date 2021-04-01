Son dakika haberi! Konya'da bir kişi iş yerinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
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Son dakika haberi! Konya'da bir kişi iş yerinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Konya'da bir kişi iş yerinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Bir son dakika haberine göre Konya'da iş yerinde başından silahla vurulan kişi ölü bulundu.

Konya'da iş yerinde başından silahla vurulan kişi ölü bulundu.

Merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Furgandede Caddesi'nde yer alan Aktuna Plaza'nın 4. katından gelen silah sesi üzerine, çevredekiler durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden polis ekipleri, hafriyat şirketine ait büroya girdiklerinde, adının Süleyman Yıldız (40) olduğu öğrenilen kişiyi, yakın mesafeden başından silahla vurulmuş halde, ölü buldu.

Yıldız'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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