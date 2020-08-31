Son dakika haberi: Konya'da bin 308 araca 674 bin lira ceza
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Son dakika haberi: Konya'da bin 308 araca 674 bin lira ceza

Son dakika haberi: Konya'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bin 308 araç ve sürücüye 674 bin 57 lira cezai işlem uygulanırken, 74 araç trafikten men edildi.

Son dakika haberi: Konya'da bin 308 araca 674 bin lira ceza
31.08.2020 14:49 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:42

Konya'da polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda bin 308 araç ve sürücüye 674 bin 57 lira cezai işlem uygulanırken, 74 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda 401 sürücüye hız sınırı ihlali, 178 sürücüye cep telefonu ile konuşmak, 155 sürücüye park yasağı, 85 sürücüye gereksiz sis farı kullanmak, 75 sürücüye muayene yaptırmamak, 414 sürücüye muhtelif maddelerden toplamda bin 308 araç ve sürücüye 674 bin 57 lira cezai işlem uygulandı. 74 araç ise trafikten men edildi. - KONYA

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Kaynak: İHA

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