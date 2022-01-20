Son dakika haberi... Konya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
KONYA (AA) - Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokağı'nda dün iki kişinin bıçakla yaralanmış şekilde bulunduğu ihbar edildi.
Olay yerine giden ekipler ağır yaralanan Edip Y. (28) ile Fuat G'yi (33) Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.
Yaralılardan Fuat G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.