Son dakika haberi... Konya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti - Haberler
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Son dakika haberi... Konya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti

Son dakika haberi... Konya'da bıçakla yaralanan kişi hastanede hayatını kaybetti
AA / Anıl Kuru - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

KONYA (AA) - Konya'nın Merkez Karatay ilçesinde bıçakla yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mehmet Dede Sokağı'nda dün iki kişinin bıçakla yaralanmış şekilde bulunduğu ihbar edildi.

Olay yerine giden ekipler ağır yaralanan Edip Y. (28) ile Fuat G'yi (33) Konya Şehir Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Fuat G. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Anıl Kuru - Son Dakika Haberleri

Konya, Güncel, Haber

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