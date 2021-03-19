Konya'da AVM'de yangın
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Konya'da AVM'de yangın

19.03.2021 15:55 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:21

Konya'da AVM'de yangınKONYA'da bir alışveriş merkezindeki mağazanın tadilat yapılan bölümünde izolasyon malzemesi belirlenemeyen nedenle tutuştu.

Konya'da AVM'de yangın

KONYA'da bir alışveriş merkezindeki mağazanın tadilat yapılan bölümünde izolasyon malzemesi belirlenemeyen nedenle tutuştu. Yangın mağaza çalışanları tarafından söndürüldü. Dumanla kaplanan alışveriş merkezi tahliye edildi.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Merkez Selçuklu ilçesi'ndeki bir alışveriş merkezinin giriş katında meydana geldi. Bir mağazanın tadilat yapılan bölümünde izolasyon malzemesi belirlenemeyen nedenle tutuştu. Durumu fark eden çalışanlar müdahale edip alevleri söndürdü. Ancak alışveriş merkezini duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Güvenlik görevlileri de tedbir amaçlı alışveriş merkezini tahliye etti.

Konya'da AVM'de yangın
Konya'da AVM'de yangın
Konya'da AVM'de yangın
Konya'da AVM'de yangın
Konya'da AVM'de yangın
Konya'da AVM'de yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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