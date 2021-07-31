7 KİŞİNİN CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

Konya'da, Mehmet Altun tarafından evlerinde tabancayla vurulan Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları'nın (35) cenazeleri, yapılan otopsinin...

Konya'da, Mehmet Altun tarafından evlerinde tabancayla vurulan Yaşar Dedeoğulları (65), eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları'nın (35) cenazeleri, yapılan otopsinin ardından teslim alınıp, Saraçoğlu Mahallesi'ndeki mezarlık önüne getirildi. Cenaze törenine; Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile konuyu araştırmak için kente gelen partilerden AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener başkanlığındaki heyet, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyet, Konya protokolü ve ailenin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından 7 kişinin cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı