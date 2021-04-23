Son dakika haberi! Konya'da 23 Nisan doğumlu çocuklara "online" sürpriz yapıldı
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Son dakika haberi! Konya'da 23 Nisan doğumlu çocuklara "online" sürpriz yapıldı

Son dakika haberi! Konya'da 23 Nisan doğumlu çocuklara 'online' sürpriz yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Pandemiye rağmen Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çevrimiçi ortamda kutlandı.

Pandemiye rağmen Konya'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çevrimiçi ortamda kutlandı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla doğum günü 23 Nisan olan Konyalı çocuklarla video konferans üzerinden bir araya geldi. Buluşma öncesi doğum günü hediyelerini de alan çocuklar, Başkan Altay'a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla dün akşam çocuklarla video konferans üzerinden buluştu. Başkan Altay, doğum günü 23 Nisan olan 138 çocukla bir araya gelerek, çocukların hem doğum günlerini hem de bayramlarını kutladı. Video konferans üzerinden çocuklara seslenen Başkan Altay, "Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte sizlere de armağan etti. Pandemiden dolayı sokaklarda coşkulu bir şekilde 23 Nisan'ı kutlayamıyoruz ama gönlümüz sizlerle birlikte" dedi.

Pandeminin üzerinden bir yıldan fazla sürenin geçtiğini anımsatan Başkan Altay, "Artık özlemimizi kalbimize sığdıramıyoruz. Hepinizi çok özledik. Bir an önce sizlerle kucaklaşmak istiyor ve eski günlerde olduğu coşkulu programlarda buluşmayı diliyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi ve Konya'yı çok daha iyi bir geleceğe hazırlıyoruz. Biz, sizin için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah pandemi bir an önce biter ve Eylül ayı ile birlikte normal eğitime dönersiniz" ifadelerini kullandı.

Doğum günü hediyeleri de gönderilen çocuklar buluşma esnasında oldukça heyecanlı gözükürken Başkan Altay ile sohbet etme mutluluğu yaşadıkları için teşekkür etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, belediyede kaydı olan bütün çocuklara doğum günlerinde çeşitli hediyeler gönderiyor. - KONYA

Son dakika haberi! Konya'da 23 Nisan doğumlu çocuklara 'online' sürpriz yapıldı
Son dakika haberi! Konya'da 23 Nisan doğumlu çocuklara 'online' sürpriz yapıldı
Son dakika haberi! Konya'da 23 Nisan doğumlu çocuklara 'online' sürpriz yapıldı
Son dakika haberi! Konya'da 23 Nisan doğumlu çocuklara 'online' sürpriz yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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