Son dakika haberi! Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çalışmalara destek oluyor
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Son dakika haberi! Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çalışmalara destek oluyor

Son dakika haberi! Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çalışmalara destek oluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika habere göre Konya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi ve su baskınlarıyla mücadele çalışmalarına destek olmak üzere olayın hemen ardından Sinop Ayancık'a araç ve ekip desteği gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi ve su baskınlarıyla mücadele çalışmalarına destek olmak üzere olayın hemen ardından Sinop Ayancık'a araç ve ekip desteği gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Sinop'ta yaşanan sel felaketinde yaraları sarmak için bölgeye destek ekip gönderdi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi sonrası çalışmalara destek olmak için Konya'dan olay sonrası hemen araç ve ekip desteği gönderdiklerini söyledi. Başkan Altay, "Konya Büyükşehir Belediyesi olarak nerede bir afet varsa hemen oraya giderek üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret ediyoruz. Sel felaketi sonrası Sinop Ayancık'taki çalışmalara destek olmak için su tahliyesinde kullanılan kombine temizlik ve motopomp araçlarından oluşan 4 temizlik aracımızı ekiplerimizle birlikte hemen bölgeye gönderdik. Allah'ın izniyle bu acının da üstesinden millet olarak hep geleceğiz. Devletimiz yaraları en kısa sürede saracaktır. Biz de Konya olarak üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız. Selde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Allah milletimizi her türlü afetten korusun" diye konuştu. - KONYA

Son dakika haberi! Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çalışmalara destek oluyor
Son dakika haberi! Konya Büyükşehir sel bölgesindeki çalışmalara destek oluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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