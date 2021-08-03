Son dakika haberi | Konya Büyükşehir Belediyesi yangından etkilenen çiftçilere süt sağma makinesi gönderdi
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Son dakika haberi | Konya Büyükşehir Belediyesi yangından etkilenen çiftçilere süt sağma makinesi gönderdi

Son dakika haberi | Konya Büyükşehir Belediyesi yangından etkilenen çiftçilere süt sağma makinesi gönderdi
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Konya Büyükşehir Belediyesinin yangından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesine bölgede mağdur olanlar için çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda çift yönlü süt sağma makineleri gönderdiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinin yangından etkilenen Antalya'nın Manavgat ilçesine bölgede mağdur olanlar için çiftçilerin ihtiyacı doğrultusunda çift yönlü süt sağma makineleri gönderdiği bildirildi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediyenin Antalya'nın Manavgat ilçesinde devam eden orman yangınları için bölgeye desteği sürüyor.

Belediye, daha önce bölgeye gönderdiği battaniye ve yemek pişirmeye hazır piknik tüplerinden oluşan yardım tırından sonra şimdi de 50 adet çift yönlü süt sağma makinesini ulaştırılmak üzere yola çıkarıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Biz bir olduktan sonra yıkılanı yeniden yaparız, yananı yeniden inşa ederiz, ihtiyacı olan kardeşlerimize hep birlikte derman oluruz inşallah." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın devamında Başkan Altay'ın şu sözlerine yer verildi:

"İlk olarak bölgeye itfaiye araçlarımızı ve ekiplerimizi sevk ettik. Daha sonra yaralı hayvanlara müdahalede bulunmak üzere tam teşekküllü hayvan ambulansı Canbulan'ı gönderdik. Ardından 2 bin adet battaniye ve 1.000 adet yemek pişirmeye hazır piknik tüplerinden oluşan yardım tırı gönderdik. Şimdi de bölgedeki çiftçilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda 50 adet çift yönlü süt sağma makinesini kendilerine ulaştırılmak üzere yola çıkardık. Milletçe yaşadığımız bu büyük afetin yaralarını en kısa sürede sarmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Tekrar geçmiş olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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