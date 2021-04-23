Son dakika haberi... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan çocuklara 23 Nisan sürprizi
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Son dakika haberi... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Son dakika haberi... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle doğum günü 23 Nisan olan çocuklarla video konferans üzerinden bir araya geldi.

KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle doğum günü 23 Nisan olan çocuklarla video konferans üzerinden bir araya geldi. Altay, hediyeleri buluşma öncesi gönderilen çocuklarla sohbet edip, hem doğum günlerini, hem de bayramlarını kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, pandemi nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutlayan ve doğum günü 23 Nisan olan 138 çocukla dün akşam sürpriz yapıp, video konferansla bir araya geldi. Çocuklarla sohbet edip, onların istek ve taliplerini de dinleyen Başkan Altay, doğum günleri ve bayramlarını kutladı. Atlay, "Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte sizlere de armağan etti. Pandemiden dolayı sokaklarda coşkulu bir şekilde 23 Nisan'ı kutlayamıyoruz ama gönlümüz sizlerle birlikte" dedi. 

Pandeminin bir an önce sona ermesini dileyen Altay, şunları söyledi:

"Artık özlemimizi kalbimize sığdıramıyoruz. Hepinizi çok özledik. Bir an önce sizlerle kucaklaşmak istiyor ve eski günlerde olduğu coşkulu programlarda buluşmayı diliyorum. Artık özlemimizi kalbimize sığdıramıyoruz. Hepinizi çok özledik. Bir an önce sizlerle kucaklaşmak istiyor ve eski günlerde olduğu coşkulu programlarda buluşmayı diliyorum. İnşallah Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında Türkiye'yi ve Konya'yı çok daha iyi bir geleceğe hazırlıyoruz. Biz, sizin için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah pandemi bir an önce biter ve Eylül ayı ile birlikte normal eğitime dönersiniz"

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Son dakika haberi... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Son dakika haberi... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Son dakika haberi... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan çocuklara 23 Nisan sürprizi
Son dakika haberi... Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan çocuklara 23 Nisan sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI

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