Son dakika haberi | Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Kovid-19 tedbir denetimini duraktan canlı yayınla yaptı
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Son dakika haberi | Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Kovid-19 tedbir denetimini duraktan canlı yayınla yaptı

Son dakika haberlerine göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, otobüs durağında dijital ekrana canlı bağlantı yaparak, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

13.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:00

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, otobüs durağında dijital ekrana canlı bağlantı yaparak, vatandaşları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Atay, Alaaddin Tepesi civarında yoğun olarak kullanılan bir otobüs durağındaki dijital ekran üzerinden canlı bağlantı yaptı.

Durakta bekleyen ve o civardan geçen vatandaşlara seslenen Atay, maske takmayan veya uygun şekilde kullanmayan vatandaşları uyardı.

Altay, koronavirüse karşı hep birlikte daha duyarlı şekilde mücadele edilmesi gerektiğini hatırlatarak, "Canlı yayın sistemi kurarak otobüs duraklarında başlattığımız teknolojik hizmet bu alanda ülkemizde bir ilk. Pandemi sürecinde koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için her türlü imkanı kullanmaya devam edeceğiz. Koronavirüs belasından kurtulmak, salgının artış hızını kesmek için gereken her imkanı seferber ediyoruz. Bu salgından kurtulup eski rahat günlerimize elbet döneceğiz. Vatandaşlarımızın bu süreçte sabırlı olmalarını ve kurallara uymalarını rica ediyorum." ifadelerini kulandı.

Altay'ı otobüs durağındaki ekranda gören vatandaşlar ilk anda şaşkınlıklarını gizleyemezken, uygulamayı beğendiklerini ve maske, sosyal mesafe kuralına uyacaklarını edeceklerini ifade etti.

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Son dakika haberi | Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Kovid-19 tedbir denetimini duraktan canlı yayınla yaptı

Kaynak: AA

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