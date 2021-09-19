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Son dakika haberi: Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet sürücüsü öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi: Kontrolden çıkıp devrilen motosiklet sürücüsü öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kullandığı motosikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kullandığı motosikletin devrilerek sürüklenmesi sonucu ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Manavgat-Antalya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Serik istikametine seyir halindeki Güven Göral'ın (28) kullandığı 07 LKS 71 plakalı motosiklet, Çolaklı Süral kavşağına yaklaşık 700 metre mesafede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Motosikletten düşerek asfaltta sürüklenen ve 112 sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü Güven Göral yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güven Göral'ın otelde çalıştığı ve mesai sonrasında Taşağıl Çardak'ta bulunan evine dönmekte olduğu bildirildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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